Made in Italy alimentare: orgoglio nazionale o marchio svenduto?

Restituire trasparenza e fiducia al settore agroalimentare italiano, sinonimo di identità culturale ed economica del Paese.

Il messaggio uscito 365 giorni fa da Siracusa era chiaro: serve rendere i simboli del Made in Italy alimentare più evidenti e comprensibili per i consumatori, che spesso si trovano smarriti tra etichette poco leggibili o sigle che dicono tutto e niente. La posta in gioco è importante: la difesa di un patrimonio che vale miliardi di euro in export e rappresenta uno dei biglietti da visita più riconosciuti al mondo.

La sfida non è solo di immagine. È anche economica e sociale. Difendere il vero Made in Italy significa sostenere le filiere locali, dai campi di grano al pastificio, dalle vigne alle cantine. Significa preservare posti di lavoro, comunità rurali e un sapere antico che rischia di andare perduto sotto la pressione della grande distribuzione e della concorrenza internazionale.

C’è però un aspetto che spesso viene sottovalutato: la cultura della conoscenza dei prodotti. Un consumatore più consapevole è il miglior alleato dei produttori locali. Educare le persone a leggere un’etichetta, a distinguere una DOP da un’imitazione, a chiedersi non solo quanto costa un prodotto ma anche da dove viene, è il primo passo per trasformare il Made in Italy alimentare da semplice logo a scelta etica. Come già affrontato in un nostro recente articolo (Pasta italiana… Made in Canada?) l’importanza della tracciabilità è un elemento fondamentale.

Edy Bandiera, vicesindaco di Siracusa e assessore con delega ai Lavori pubblici, Programmazione comunitaria e Sviluppo economico ne è convinto: “Dobbiamo sostenere i nostri produttori con forza e consapevolezza. Ma anche i consumatori devono prestare più attenzione alle etichette perché la legge è molto chiara a riguardo”. Il tema della cultura alimentare, magari nelle scuole, è centrale nel discorso di Bandiera, che per anni è stato anche assessore all’Agricoltura in Regione. “Dobbiamo educare, raccontare e descrivere i prodotti della terra, della loro stagionalità e della loro unicità”.