Madonna delle Lacrime, Siracusa ricorda San Giovanni Paolo II e si prepara alla Veglia di Pentecoste

Il Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa celebra oggi il genetliaco di San Giovanni Paolo II, nato il 18 maggio 1920, ricordando il profondo legame che il Pontefice ha avuto con la città e con il Santuario siracusano.

Un rapporto speciale suggellato dalla visita pastorale del 5 e 6 novembre 1994, quando Papa Wojtyła si recò a Siracusa per consacrare la Basilica-Santuario della Madonna delle Lacrime, lasciando un segno indelebile nella memoria dei fedeli siracusani.

Intanto la Basilica si prepara anche ad accogliere uno dei principali appuntamenti spirituali del mese di maggio: la Veglia di Pentecoste, in programma sabato 23 maggio 2026 alle 20.

La celebrazione, promossa dal Vicariato delle Parrocchie di Siracusa, avrà come tema “E sia la pace e l’unità” e sarà presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto.

Alla veglia parteciperanno sacerdoti, diaconi, religiosi, gruppi parrocchiali e fedeli provenienti da tutta la città, in un momento di preghiera comunitaria dedicato alla pace e alla comunione ecclesiale.

Un ulteriore momento di attenzione nazionale sarà dedicato alla Madonna delle Lacrime lunedì 25 maggio 2026, quando il Reliquiario delle Lacrime sarà ospite negli studi di TV2000.

A partire dalle 9, all’interno del programma “Di Buon Mattino”, l’emittente televisiva proporrà uno speciale dedicato alla storia e alla spiritualità della Madonna delle Lacrime di Siracusa, portando il reliquiario all’attenzione del pubblico televisivo nazionale.