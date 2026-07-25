Madonna delle Lacrime, Siracusa vero il 73° Anniversario della Lacrimazione: il programma

Attualità · l'anniversario

Entrano nel vivo i preparativi per il 73° Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità siracusana e dai pellegrini che ogni anno raggiungono il Santuario della Madonna delle Lacrime.

Le iniziative prenderanno ufficialmente il via domenica 9 agosto 2026 con il montaggio della tradizionale pedana che consentirà ai fedeli di avvicinarsi al Quadretto miracoloso della Madonna. Un gesto simbolico che segna l’inizio del cammino spirituale verso i giorni dell’Anniversario.

Domenica 23 agosto sarà invece dedicata alla benedizione del cotone durante le celebrazioni delle ore 10, trasmessa in diretta su Canale 5, e delle ore 19, in diretta su Tv2000. Un appuntamento particolarmente significativo che consentirà anche agli anziani, agli ammalati e a quanti non potranno essere presenti fisicamente di unirsi alla preghiera attraverso la televisione.

Tra gli eventi in programma figurano il tradizionale pellegrinaggio in bicicletta del 26 agosto lungo i luoghi della Lacrimazione, il concerto della Banda Musicale della Città di Siracusa in programma il 27 agosto sul sagrato della Basilica e la “Lunga notte del Santuario” del 28 agosto, caratterizzata da momenti di preghiera e dalla veglia notturna che si concluderà nella Casa del Pianto di via degli Orti.

Il 29 agosto, data che segna l’inizio delle celebrazioni anniversarie, si aprirà all’alba con la Santa Messa dei giovani pellegrini giunti a piedi a Siracusa al termine del pellegrinaggio notturno. Nel pomeriggio, alle 17.30, partirà il tradizionale pellegrinaggio a piedi dalla parrocchia San Tommaso Apostolo al Pantheon, con arrivo al Santuario dopo il passaggio dalla Casa del Pianto e dai luoghi simbolo della Borgata.

Dal 29 agosto al 1° settembre si rinnoveranno le celebrazioni nella Casa del Pianto, in via Carso angolo via degli Orti, con il Santo Rosario e la Santa Messa quotidiana nei luoghi che furono testimoni della miracolosa Lacrimazione del 1953.

Particolarmente attesi i solenni Pontificali che vedranno la partecipazione di autorevoli presuli della Chiesa italiana. Le celebrazioni saranno presiedute dall’arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, dal vescovo di Mazara del Vallo Monsignor Angelo Giurdanella, dall’arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela Monsignor Giovanni Accolla e dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze.

Le celebrazioni si concluderanno il 2 settembre con una Santa Messa di suffragio nella Cattedrale di Siracusa in occasione del primo anniversario della morte di Monsignor Giuseppe Costanzo, l’arcivescovo che portò a compimento la costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime e che riposa nella chiesa madre della diocesi siracusana.