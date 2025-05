Maggio, Puzone e Sarao: al Siracusa l’andata della semifinale contro l’Ospitaletto

Che bella partita quella tra Siracusa e Ospitaletto oggi al De Simone: la vincono gli azzurri 3 a 2, rimontando due volte, e adesso tutto è rinviato alla gara di ritorno prevista in Lombardia tra una settimana.

Bella partita, 5 gol, pubblico soddisfatto ma va detto che per essere una partita di fine stagione si è visto tanto. Subito ospiti in vantaggio con la rete di, il pareggio arriva pochissimi minuti dopo con il solito gol di capitan Maggio. Prima dello scadere una deviazione sfortunata di Puzone riporta i lombardi in vantaggio. Nel secondo tempo sembra averne di più il Siracusa: il pareggio lo firma Puzone, il gol vittoria invece lo firma Manuel Sarao a due minuti dalla fine. Sarao che allo scadere spreca il gol di un più tranquillo 4 a 2.