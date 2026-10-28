“Magicamente Halloween”, a Priolo due giornate di gioco, fantasia e inclusione

Cultura · il 30 e 31 ottobre

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, dalle 16:00, alla Sala Voilà di via Pentapoli, a Priolo Gargallo, si terra’ un’iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie, all’insegna della partecipazione e della creatività.

“Magicamente Halloween – Mi travesto, gioco, creo e mi diverto!” e’ un progetto sociale, educativo e ricreativo voluto dal Sindaco Pippo Gianni e dall’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, insieme a Rimbalziamo Aps. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini un’occasione di divertimento e socializzazione, garantendo a tutti la possibilità di partecipare gratuitamente.

Cuore dell’evento sarà il “Guardaroba Magico”, uno spazio dedicato a costumi, maschere e accessori che i bambini potranno scegliere liberamente per trasformarsi nei propri personaggi preferiti. Un’opportunità pensata anche per chi non dispone di un costume, affinché ogni bambino possa vivere pienamente l’atmosfera della festa.

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Il programma prevede attività di animazione, giochi di gruppo, laboratori creativi, musica, mascotte a tema, momenti dedicati alla fantasia e una merenda autunnale.

Con “Magicamente Halloween”, una festa molto amata dai più piccoli si trasforma in un’occasione concreta per promuovere il diritto al gioco, rafforzare i legami sociali e sostenere le famiglie del territorio.

Informazioni e prenotazioni: 351 306 2882 – 334 534 0518.