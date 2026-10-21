Maltempo a Noto, record di pioggia: 90,6 mm in un’ora , superato record dal 2002

Attualità · ieri

Novanta millimetri di pioggia in un’ora a Noto, con valori che superano tutti i precedenti record delle serie storiche per diverse durate di accumulo. È quanto registrato nel pomeriggio di ieri martedì 20 ottobre dalla stazione SIAS di contrada San Nicola, durante un fenomeno temporalesco localizzato ma di intensità estrema.

A comunicarlo è il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (SIAS), che ha rilevato come le condizioni atmosferiche instabili, pur in assenza di vere e proprie perturbazioni organizzate, siano state in grado di generare fenomeni localizzati particolarmente intensi.

A sud dell’abitato di Noto si è sviluppata una forte attività convettiva, rimasta attiva per un periodo insolitamente prolungato grazie all’alimentazione del flusso umido garantito dalla ventilazione di Scirocco al suolo.

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La stazione SIAS di contrada San Nicola ha registrato 90,6 millimetri di pioggia in un’ora, tra le 17 e le 18, superando il precedente massimo di 58 millimetri orari, rilevato il 25 ottobre 2019. Le rilevazioni della stazione sono iniziate nel 2002 e il valore registrato martedì rappresenta il massimo di intensità oraria dell’intera serie storica.

Il precedente record risaliva alla giornata del grave evento meteorologico che colpì soprattutto Ispica e provocò una vittima nei pressi di Rosolini. Questa volta, fortunatamente, il fenomeno è rimasto più circoscritto, pur mantenendo caratteristiche di eccezionale intensità.

I dati SIAS evidenziano nuovi record anche per gli accumuli su intervalli temporali più lunghi. Sono stati infatti superati i precedenti massimi per le durate di tre, sei e dodici ore: 114,2 millimetri in tre ore, 127,8 millimetri in sei ore e 139,6 millimetri in dodici ore.

Le rilevazioni confermano la capacità di condizioni atmosferiche instabili di generare precipitazioni estremamente intense anche in assenza di perturbazioni organizzate, con fenomeni circoscritti che possono determinare accumuli eccezionali in tempi brevi.