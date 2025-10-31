Maltempo a Siracusa, 102 millimetri di pioggia caduti in poche ore

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Siracusa questa notte, con 102 millimetri di pioggia caduti in poche ore secondo i dati del Sias – Servizio informativo Agrometeorologico Siciliano. Il nubifragio ha provocato numerosi allagamenti, infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e disagi alla circolazione in diversi punti del territorio.

A Siracusa molte le segnalazioni di auto impantanate e acqua piovana entrata nelle case dei cittadini. Si sono verificati incidenti nei pressi dello svincolo di Priolo Sud, dove il traffico ha subito forti rallentamenti, per via delle strade allagate. Problemi anche nel centro cittadino, con alcune vie trasformate in veri e propri torrenti a causa della grande quantità d’acqua caduta in poco tempo.

A Solarino, dalle prime ore del mattino, il Corpo di Polizia Municipale, insieme agli operai comunali, all’IGM e alla Protezione Civile, è al lavoro per ripristinare la normalità nelle zone colpite.

Il sindaco ha invitato i cittadini a segnalare eventuali situazioni di disagio alla Polizia Municipale o direttamente al Comune:

“Siamo al lavoro per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato.

Ad Augusta, la quantità eccezionale di pioggia caduta in un brevissimo arco di tempo ha provocato rallentamenti nel deflusso in alcune aree della città.

Fortunatamente, l’acqua è stata smaltita nel giro di poche ore, limitando i disagi ai residenti.

A Belvedere, le forti piogge hanno provocato il crollo di muri perimetrali in via delle Carmelitane Scalze e in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali per la messa in sicurezza delle aree.