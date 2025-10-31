Maltempo a Siracusa, auto bloccata con una paziente in attesa di trapianto di rene: salvata dai Vigili del Fuoco

Maltempo a Siracusa e provincia nella notte. Sono stati 20 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco dalle 20 alle 8
La zone colpite maggiormente sono state Priolo e Augusta
Ancora chiuso in entrambe le direzioni il tratto Autostradale A18 dallo svincolo Priolo Nord allo svincolo Priolo Sud.
Durante la notte soccorse nel tratto autostradale molte vetture rimaste bloccate.
Tra le auto soccorse e liberate dalle squadre VF anche una vettura con all’interno una paziente in attesa di trapianto di rene che si stava recando in direzione Palermo per l’atteso trapianto.
