Maltempo a Siracusa: barca a vela rompe gli ormeggi e si spiaggia a Punta del Pero

Il maltempo che ha colpito Siracusa nelle ultime ore ha causato un altro incidente al Porto Grande a Siracusa. Una barca a vela ha rotto gli ormeggi e si è spiaggiata sulle coste di Punta del Pero. Il fatto è avvenuto nella notte, dopo che l’imbarcazione (nella quale si trovava un uomo che vive stabilmente sulla sua barca) aveva già suscitato preoccupazione nel pomeriggio di ieri, quando la Capitaneria di Porto aveva effettuato un intervento di recupero su una vedetta. Nonostante le condizioni meteo avverse, l’uomo non voleva abbandonare la sua imbarcazione. La Capitaneria, dopo averlo recuperato e messo in sicurezza, aveva provveduto a trasportarlo a terra.

Tuttavia, nella notte, l’imbarcazione ha rotto gli ormeggi a causa del forte vento e delle mareggiate, finendo per arenarsi sulla costa di Punta del Pero. Il maltempo, con venti forti e un mare particolarmente agitato, ha complicato ulteriormente la situazione. La Capitaneria di Porto è stata prontamente allertata per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area, mentre le operazioni di recupero dell’imbarcazione avverranno nei prossimi giorni. All’interno del Porto non ci sono altre segnalazioni, se non rifiuti sparsi sul mare e una piccola barca alla deriva, facilmente recuperabile in giornata.