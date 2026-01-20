Maltempo a Siracusa, De Simone (FI): “Valutare sospensione servizi comunali non essenziali per tutelare i dipendenti”

Il consigliere comunale Damiano De Simone ha formalmente richiesto al Sindaco di Siracusa e al Dirigente del Settore Personale del Comune di valutare con urgenza la sospensione dei servizi comunali non essenziali per la giornata del 20 gennaio 2026 e per i giorni eventualmente interessati dall’ondata di maltempo in corso.

La proposta nasce dalla preoccupazione per le condizioni meteo fortemente avverse che stanno interessando il territorio comunale, e dal principio di tutela dell’incolumità pubblica e della salute dei lavoratori. “Non si tratta solo di un atto di buon senso – spiega De Simone – ma anche di un obbligo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), che impone al datore di lavoro di astenersi dal richiedere attività in presenza di pericoli gravi e immediati, e di adottare misure volte alla prevenzione e riduzione del rischio.”

Il consigliere ricorda che altri enti locali, in casi analoghi, hanno già sospeso attività non essenziali, evitando spostamenti inutili e rischiosi.