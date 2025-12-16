Maltempo a Siracusa, diffusa allerta gialla

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’avviso di allerta meteo Gialla, valido fino alle 24 di questa sera
Il bollettino segnala condizioni meteo avverse con possibili precipitazioni a carattere temporalesco, venti forti e locali criticità idrogeologiche. Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale
