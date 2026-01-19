Maltempo a Siracusa, domani chiusi i CCR e stop alla raccolta della plastica

A causa del perdurare delle condizioni di maltempo che stanno interessando Siracusa e che, secondo le previsioni, continueranno anche nella giornata di domani con piogge e forti raffiche di vento, l’amministrazione comunale ha disposto alcune modifiche ai servizi di igiene urbana.

Per domani, martedì 20 gennaio, è stata infatti comunicata la chiusura dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) di Targia e Cassibile, oltre alla sospensione dei CCR mobili, compresi quelli destinati al conferimento degli sfalci.

Contestualmente, il Comune invita la cittadinanza a non esporre la plastica nella giornata di domani, al fine di evitare disagi e criticità legate alle avverse condizioni meteorologiche. L’amministrazione fa sapere che seguirà una successiva comunicazione per informare i cittadini sulle modalità e sulle date di recupero della raccolta sospesa.