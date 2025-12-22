Maltempo a Siracusa e numerosi tombini scoperchiati: l’assessore Pantano convoca un tavolo tecnico con Siam

A ogni maltempo che interessa Siracusa, tra i disagi alla viabilità cittadina si annotano i numerosi tombini scoperchiati spesso segnalati in varie zone della città, creando potenziali situazioni di pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. Un “grande classico”: il tombino davanti la cosiddetta tomba di Archimede, in viale Teracati. Ma non è il solo, ormai è quasi diventata una pericolosa

Alla luce delle criticità emerse, l’assessore comunale alla Mobilità, Enzo Pantano, ha convocato per la mattinata di oggi un tavolo tecnico urgente con l’attuale gestore del servizio idrico, SIAM, con l’obiettivo di individuare soluzioni rapide ed efficaci.

L’incontro servirà a fare il punto sulla situazione, verificare le cause dei cedimenti e programmare interventi immediati di messa in sicurezza, dando priorità alle aree maggiormente trafficate e a quelle dove il rischio per la circolazione risulta più elevato.

L’Amministrazione comunale sta monitorando l’evolversi delle condizioni meteo e invita i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. Il tavolo tecnico rappresenta il primo passo per affrontare l’emergenza in tempi brevi e ripristinare condizioni di sicurezza sulla rete stradale cittadina, duramente messa alla prova dalle intense precipitazioni.

“La sicurezza e l’incolumità dei cittadini vengono prima di tutto – dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Enzo Pantano – Di fronte ad una situazione che non può essere sottovalutata, ho ritenuto necessario convocare con urgenza la Siam per individuare soluzioni operative capaci di rispondere nell’immediato al problema dell’eccessivo carico idraulico che fa saltare i tombini”.

All’azienda che gestisce il servizio idrico è stato richiesto un intervento tampone immediato, finalizzato a ridurre i rischi sulla viabilità ed a ripristinare condizioni minime di sicurezza, in attesa di soluzioni strutturali e di più ampio respiro. Nel frattempo, sono già in corso attività di manutenzione su pozzetti e marciapiedi nelle aree maggiormente colpite, con l’obiettivo di limitare i disagi e prevenire ulteriori criticità in caso di nuove precipitazioni.

“Continueremo a monitorare costantemente la situazione – conclude Pantano – mantenendo un costante raccordo con Siam e con gli uffici comunali, per garantire interventi rapidi ed efficaci a tutela della città. Stiamo raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, per fornire risposte puntuali al problema lamentato”.