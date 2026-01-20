Maltempo a Siracusa e provincia: oltre 170 gli interventi dei Vigili del Fuoco

È un bilancio pesante quello registrato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa a causa del maltempo che sta interessando il territorio dalla giornata di ieri. Alle ore 20:00 di questa sera, gli interventi effettuati hanno superato quota 170 su tutto il territorio provinciale.

Secondo quanto comunicato dal Comando, circa 50 interventi sono ancora in fase di risoluzione. Per far fronte all’elevato numero di richieste di soccorso, è stato disposto il raddoppio del personale operativo, impegnato senza sosta nella gestione delle emergenze.

Le squadre stanno operando sia per i danni provocati dalle forti raffiche di vento, sia per le criticità legate al rischio idraulico e idrogeologico. In particolare, si segnalano allagamenti di strade e di piani cantinati, oltre a esondazioni di corsi d’acqua in diverse zone della provincia.

La situazione resta sotto costante monitoraggio, mentre proseguono gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni di normalità.