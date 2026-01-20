Maltempo a Siracusa. Il meteorologo Consolo: “oggi il picco del ciclone Harry, la situazione peggiorerà dalle 12 a mezzanotte”

A Siracusa e in tutta la provincia continua l’allerta rossa per maltempo, con il ciclone Harry che ha colpito il nostro territorio fin dalle prime ore della notte e raggiungerà il suo apice nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato avvisi di massima attenzione per le prossime ore, con forti venti, piogge torrenziali e temporali violenti previsti soprattutto lungo il litorale ionico.

Durante l’intervista con Siracusa News, il meteorologo Marcello Consolo ha spiegato che la fascia più critica per la città di Siracusa e per la Sicilia orientale sarà dalle 12:00 a mezzanotte. “Le condizioni meteo sono destinate a peggiorare dalle 12 in poi, con venti più intensi e fenomeni atmosferici molto significativi. Ci aspettiamo tempeste tropicali, venti forti e piogge torrenziali”, ha dichiarato Consolo. In particolare, le zone costiere saranno quelle più colpite, con intensi temporali che interesseranno soprattutto il litorale ionico, dove le precipitazioni saranno più abbondanti rispetto all’entroterra.

Marcello Consolo ha sottolineato come questi fenomeni, anche se oggi si manifestano in forma più acuta, non siano più una novità per la nostra regione. “Ultimamente, i nostri fenomeni meteorologici stanno tropicalizzandosi, diventando sempre più improvvisi e intensi. Non è raro passare da giornate di sole a tempeste violente, come già accaduto in estate e a settembre”, ha spiegato il meteorologo, facendo riferimento al cambiamento climatico in corso da diversi anni.

Per fortuna, la situazione inizierà a rientrare nella normalità già dopo la mezzanotte, quando i venti si attenueranno e la pioggia diminuiranno di intensità. “Il peggio sarà passato, ma non prima della mezzanotte”, ha detto Consolo. Nella mattinata di domani, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, con ampie schiarite e il ritorno di qualche raggio di sole. Sulla base delle attuali previsioni, l’allerta rossa resterà in vigore fino alla fine della giornata di oggi.