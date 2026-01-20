Maltempo a Siracusa, oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono oltre 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Siracusa nelle ultime 24 ore a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e pali e divelto cavi elettrici con conseguente interruzione dell’energia elettrica in alcune zone.

I Vigili del Fuoco di Siracusa stanno intervenendo anche per elementi costruttivi pericolanti, rimozione di oggetti che ostacolano la viabilità, tendoni, lamiere, cartelli pubblicitari spinti dal vento. Gli interventi di questa notte si sono concentrati tra Siracusa, Augusta e Priolo Gargallo