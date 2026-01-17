Ultime news

Maltempo

Maltempo a Siracusa, preallerta della Protezione Civile. Giansiracusa: “ecco come comportarsi”

Le strutture operative e gli enti competenti sono in stato di attenzione e coordinamento, in costante collegamento con la Prefettura, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco

In relazione al preallertamento diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Libero Consorzio di Siracusa avvisa che a partire dalle prime ore di lunedì 19 gennaio è prevista sul territorio provinciale una fase di maltempo di forte intensità, con:
– venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco);
– ⁠precipitazioni abbondanti;
– ⁠mareggiate intense, in particolare lungo le coste ioniche.

In via preventiva e prudenziale, l’Ente invita tutti i cittadini del territorio ad adottare comportamenti responsabili e di autoprotezione, in particolare:
– evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle ore più critiche;
– non sostare o transitare in sottopassi, aree depresse, pressi di torrenti, impluvi o attraversamenti stradali esposti;
– ⁠prestare attenzione a forti raffiche di vento, evitando la sosta in prossimità di alberature, pali, cartellonistica, strutture provvisorie e coperture leggere;
– ⁠evitare la permanenza in aree costiere esposte a mareggiate;
– ⁠mettere in sicurezza oggetti, vasi e arredi esterni.

Le strutture operative e gli enti competenti sono in stato di attenzione e coordinamento, in costante collegamento con la Prefettura, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco.

“Invitiamo a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e ad attenersi alle indicazioni che saranno eventualmente aggiornate nelle prossime ore. – dice Michelangelo Giansiracusa, presidente Libero Consorzio Comunale di Siracusa. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e dei territori. Un appello alla responsabilità e alla prudenza”


