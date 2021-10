Maltempo a Siracusa, prorogata anche per domani l’allerta rossa

Prosegue l’ondata di maltempo nella Sicilia orientale sferzata dal Medicane “Apollo”. La Protezione civile regionale ha emesso per domani avviso di allerta rossa per la Sicilia orientale, più interessata da Apollo; arancione per la Sicilia centrale e gialla per quella occidentale, dalle 16 di oggi alle 24 di domani.

Persistono precipitazioni diffuse, a carattere di temporale, sulla Sicilia orientale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, su sicilia orientale, specie sui settori ionici. Forti mareggiate.

Questo vuol dire che anche per domani è prevista la massima allerta che comporta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, aree mercatali e centri commerciali, parchi pubblici (incluso il parco della Neapolis) e impianti sportivi.

Nella sola giornata odierna, oltre al salvataggio di diverse famiglie (anche attraverso gommoni), l’amministrazione comunale di Siracusa ha chiuso per allagamento ben 8 strade: oltre a contrada Targia, interdetta nelle prime ore del mattino, i provvedimenti hanno interessato viale Epipoli, contrada Tremmilia, Pantanelli, la strada tra Ognina ed Arenella, dove è esondato un torrente, viale Ermocrate, nella zona della stazione ferroviaria, via Franca Maria Gianni, a nord della città, e viale Regina Margherita, ai piedi di Ortigia, il centro storico di Siracusa.