Maltempo a Siracusa: sospese domani le attività del Carnevale

Le attività del Carnevale previste per domani (giovedì 12 febbraio) sono sospese e rinviate a data da destinarsi. Lo ha deciso il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dopo la diffusione di un comunicato straordinario della Protezione civile regionale che dichiara il pre-allerta per condizioni meteorologiche avverse.

La decisione è stata presa in via precauzionale, alla luce delle previsioni di forti venti e possibili criticità sul territorio, con l’unico obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti, delle famiglie e di tutti i cittadini.

“Il Carnevale è festa, creatività e comunità: lo celebreremo insieme appena le condizioni meteo consentiranno di farlo in sicurezza”, dice il sindaco Italia.

Contestualmente sono state pre-allertate tutte le strutture le organizzazioni di volontariato della Protezione civile comunale.