Maltempo, chiuso terminal C dell’aeroporto di Catania: voli riorganizzati

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, l’aeroporto ha disposto una variazione temporanea dell’operatività dei voli nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026.

In particolare, il Terminal C (TC) resterà chiuso al pubblico, mentre tutti i voli in partenza e in arrivo originariamente programmati presso il Terminal C saranno riprotetti al Terminal A (TA), che garantirà la regolare gestione delle operazioni aeroportuali.

La decisione è stata adottata a scopo precauzionale, in considerazione dell’allerta meteo e delle previsioni che indicano condizioni di maltempo potenzialmente in grado di creare disagi e rischi per passeggeri e operatori.

L’aeroporto invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento, così da ricevere informazioni aggiornate su eventuali modifiche operative, e a raggiungere lo scalo con congruo anticipo per agevolare le procedure di accettazione e imbarco.

Ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo e sull’operatività dei voli saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’aeroporto.