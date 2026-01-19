Maltempo, chiusa la strada di Marina di Priolo. Uffici comunali chiusi per allerta rossa

È stata disposta con effetto immediato la chiusura della strada Marina di Priolo – “Litorale Salvo Scalzo”, nel tratto compreso tra la centrale Enel “Archimede” e il confine sud del territorio comunale con Melilli, ad est dell’ex Cogema–Sardamag. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata di oggi su disposizione del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, a seguito dell’emergenza legata alle avverse condizioni meteorologiche.

La chiusura resterà in vigore fino al termine dell’emergenza e comunque fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza per la riapertura della viabilità. Il primo cittadino è in costante contatto con gli organi competenti per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare gli interventi necessari sul territorio.

Nella stessa mattinata si è svolta una call conference con la Prefettura di Siracusa, alla quale hanno partecipato il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Alessandro Biamonte e il dirigente del settore, disaster manager Stefania Cavaliere, per fare il punto sulle criticità e sulle misure di prevenzione da adottare.

In linea con le indicazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza ad adottare comportamenti di autoprotezione, limitando gli spostamenti allo stretto necessario ed evitando la permanenza in prossimità di aree alberate, dove sussiste il rischio di caduta di rami. Massima prudenza è raccomandata anche alla guida, in particolare su viadotti, tratti esposti e in prossimità delle uscite delle gallerie.

Particolare attenzione è richiesta a chi utilizza furgoni, mezzi telonati, caravan e motocicli, maggiormente esposti alle raffiche di vento. I cittadini sono inoltre invitati a mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni come vasi, mobili da giardino e suppellettili presenti su balconi e davanzali, nonché a verificare la stabilità di strutture mobili, gazebo, impalcature e coperture temporanee.

Nelle zone costiere, la forte ventilazione potrebbe provocare mareggiate: per questo motivo si raccomanda di evitare l’avvicinamento al litorale, la sosta su moli e pontili e l’utilizzo di imbarcazioni, provvedendo al rafforzamento degli ormeggi e delle strutture presenti in ambito portuale e sulle spiagge.

Intanto, a causa dell’allerta meteo rossa, il sindaco Pippo Gianni ha disposto con apposita ordinanza la chiusura degli uffici comunali per la giornata di domani, martedì 20 gennaio, a scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali. In presenza opereranno Polizia Municipale e Protezione Civile; in regime di reperibilità resteranno attivi l’Ufficio Tecnico Comunale, lo Stato Civile (limitato alle denunce di morte), l’Anagrafe e i Servizi Cimiteriali. Continuerà inoltre a operare in presidio costante il personale formalmente attivato con l’ordinanza sindacale per l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), pronto a intervenire in caso di ulteriori necessità.

L’amministrazione comunale ha assicurato che seguiranno aggiornamenti ufficiali in base all’evoluzione dell’emergenza.