Maltempo, disposta l’evacuazione di Marzamemi. Il sindaco Gambuzza: “Sgombero immediato”

È stata disposta l’evacuazione immediata della frazione di Marzamemi, nel territorio del Comune di Pachino, a causa del grave peggioramento delle condizioni meteo atteso sulla Sicilia orientale.

L’ordinanza è stata firmata nel tardo pomeriggio dal sindaco Giuseppe Gambuzza a seguito dell’allerta diramata per la forte perturbazione, che secondo le previsioni colpirà stanotte in modo particolarmente severo il settore sud-orientale dell’Isola. Il provvedimento è stato adottato con carattere contingibile e urgente per tutelare l’incolumità pubblica.

Nel dispositivo si ordina lo sgombero di tutte le abitazioni della frazione di Marzamemi, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La decisione è stata assunta dopo il confronto con la cabina di regia presieduta dal Prefetto della provincia di Siracusa, alla luce del rischio legato a piogge intense, vento forte e possibili criticità idrogeologiche.

Come centro di raccolta è stato individuato il tensostatico di via dello Stadio, struttura attrezzata per accogliere temporaneamente i cittadini che dovessero lasciare le proprie abitazioni o le aree più esposte.

Il sindaco ha raccomandato la massima collaborazione da parte della popolazione e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali, invitando a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Il sindaco richiama l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, che attribuisce al primo cittadino, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti urgenti per prevenire gravi pericoli per la popolazione. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono stati quindi attivati per garantire l’esecuzione dello sgombero e l’assistenza alla popolazione.