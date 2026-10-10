Maltempo e blackout, disagi idrici a Siracusa: concluse le riparazioni, verso la normalità

Attualità · Aretusacque

“Sono state oltre 48 ore di intenso lavoro quelle affrontate dalle squadre tecniche di Aretusacque per fronteggiare una successione eccezionale di guasti e criticità che, tra la giornata del 9 ottobre e quella odierna, hanno interessato il sistema idrico della città di Siracusa”, così in una nota la società che gestisce il servizio idrico in città.

Gli eventi hanno avuto origine da un doppio guasto sulla condotta di alimentazione del serbatoio che rifornisce Ortigia e Borgata, cui sono seguiti ulteriori problemi causati dal maltempo e dai ripetuti blackout elettrici registrati nelle ultime ore. Una situazione particolarmente complessa che ha richiesto interventi continui, sia sulle infrastrutture idriche sia sugli impianti di sollevamento indispensabili al funzionamento della rete di distribuzione.

A seguito delle prime riparazioni completate nella serata di ieri, intorno alle ore 21.00, è stato possibile ripristinare il pompaggio dalla centrale Dammusi verso il serbatoio Teracati. Durante l’intera notte le squadre operative di Aretusacque hanno proseguito senza interruzione le attività di monitoraggio, gestione degli impianti e controllo dei flussi, consentendo già nelle prime ore della mattinata di oggi il raggiungimento di un livello di riempimento tale da permettere una prima ripresa dell’erogazione nelle zone di Borgata, Ortigia, Corso Gelone e nelle aree limitrofe.

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“Tuttavia, le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato nel corso della giornata tre blackout consecutivi che hanno determinato il blocco degli impianti di sollevamento. Ogni interruzione di energia elettrica comporta infatti l’arresto dei sistemi di pompaggio e richiede successive operazioni di riavvio e messa in sicurezza che devono essere eseguite secondo rigorosi protocolli tecnici, al fine di preservare l’integrità delle apparecchiature elettromeccaniche e prevenire ulteriori danni all’infrastruttura. A complicare ulteriormente il quadro operativo, durante le attività di controllo della rete è stata individuata una nuova e rilevante perdita lungo una condotta di adduzione, immediatamente presa in carico dalle squadre di pronto intervento che hanno lavorato senza sosta per completarne la riparazione”, presegue la nota





“Le immagini che accompagnano il presente comunicato documentano soltanto una parte dell’importante attività svolta dal personale di Aretusacque: interventi notturni, lavori in condizioni meteorologiche difficili, operazioni di scavo, riparazione delle condotte e gestione degli impianti, con uomini e mezzi impegnati contemporaneamente in diversi punti della città per limitare al massimo i disagi alla popolazione. L’eccezionalità degli eventi registrati nelle ultime ore ha inoltre evidenziato la criticità strutturale nota e risalente nel tempo: la significativa vetustà di ampi tratti della rete idrica cittadina. Le infrastrutture, realizzate in molti casi diversi decenni fa, risultano particolarmente vulnerabili alle sollecitazioni derivanti da sbalzi di pressione, interruzioni improvvise dell’alimentazione elettrica e condizioni meteorologiche avverse”, aggiunge ancora la nota.

In questo contesto, i blackout che si sono susseguiti nel corso della giornata hanno inevitabilmente amplificato le difficoltà operative e le conseguenze sulla regolarità del servizio.

Nonostante il susseguirsi di blackout, guasti e criticità, il personale di Aretusacque ha garantito una presenza continua sul territorio, operando senza interruzioni per assicurare la ripresa del servizio idrico nel più breve tempo possibile. A seguito del completamento delle principali attività di riparazione, la regolarizzazione dei flussi idrici è già iniziata e proseguirà progressivamente nelle prossime ore. Il completo ritorno alle normali condizioni di esercizio nelle zone di Ortigia e Borgata è previsto entro la giornata di domenica 11 ottobre 2026, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al riempimento dei serbatoi e alla stabilizzazione dell’intera rete di distribuzione.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante questa fase particolarmente complessa e rinnova il proprio impegno per garantire, attraverso il lavoro quotidiano delle proprie maestranze, la continuità e l’efficienza di un servizio essenziale per la comunità.