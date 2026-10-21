Maltempo e blackout: disservizi e cali di pressione in molte zone di Siracusa

Aretusacque informa che le avverse condizioni meteorologiche registrate nel corso della notte hanno provocato una serie di interruzioni della fornitura di energia elettrica, causando il fermo temporaneo di diversi impianti di sollevamento e pompaggio a servizio del sistema idrico determinando un significativo abbassamento del livello dei serbatoi.
La successiva riattivazione dell’alimentazione elettrica ha determinato repentine variazioni di pressione all’interno delle condotte di adduzione, fenomeno che ha causato più rotture lungo la condotte di adduzione destinate ai serbatoi cittadini.
Fin dalle prime ore della notte Aretusacque è impegnata ininterrottamente nelle attività di ricerca guasti e riparazione delle infrastrutture danneggiate, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le ordinarie condizioni di esercizio del servizio.
A causa delle criticità riscontrate e dei tempi tecnici necessari al completamento degli interventi e al progressivo riequilibrio dei livelli di accumulo nei serbatoi, nel corso della giornata potrebbero verificarsi temporanee riduzioni di pressione o disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone:
Ortigia
Zona Bufalaro Alto
• Viale Epipoli
• Via Carlo Forlanini
• Via Necropoli Grotticelle
• Via Costanza Bruno
• Viale Tica
• Viale Tisia
• Via Filisto
• Viale Zecchino
• Contrada Sinerchia
• Via Siracusa (ingresso frazione Belvedere)
• Vie limitrofe
Zona Bufalaro Basso
• Pizzuta
• Scala Greca
• San Panagia
• Zecchino
• Grottasanta
• Tunisi
• Mazzarrona
• Vie limitrofe
Zona Borgata
• Viale Regina Margherita
• Corso Umberto
• Viale Teocrito
• Via Luigi Cadorna
• Corso Gelone
• Via Piave
• Via Torino
• Via Montegrappa
• Via Arsenale
• Via Diaz
• Vie limitrofe
Aretusacque assicura il massimo impegno per la rapida risoluzione delle criticità riscontrate e continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, fornendo tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza attraverso i propri canali istituzionali.
L’Azienda si scusa per i disagi e ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione.