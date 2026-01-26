Maltempo, Giansiracusa scrive a Schifani: “Anche Siracusa ha subito ingenti danni”

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha indirizzato nella giornata di sabato scorso una lettera al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per rappresentare le gravi criticità che hanno interessato anche il territorio della provincia di Siracusa a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 19, 20 e 21 gennaio.

Nel messaggio, il presidente ha richiamato l’attenzione sui danni rilevanti subiti dal patrimonio pubblico e privato, dalle infrastrutture, dalle coste, dai centri abitati e dal tessuto economico locale, evidenziando come l’emergenza sia stata affrontata grazie alla stretta sinergia tra enti locali, strutture provinciali di Protezione Civile, associazioni di volontariato e forze dell’ordine con il coordinamento della Prefettura, garantendo un presidio costante del territorio e assistenza alla popolazione.

Alla luce delle visite istituzionali già effettuate dal presidente della Regione nelle province di Catania e Messina, Giansiracusa ha rivolto un invito ufficiale a visitare anche la provincia di Siracusa, affinché sia possibile constatare direttamente l’entità dei danni e valutare, congiuntamente alle istituzioni locali, le misure necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree colpite.

“È fondamentale – sottolinea Giansiracusa – che su tutti i territori colpiti venga posta attenzione con lo stesso livello di cura e responsabilità, in un quadro di collaborazione istituzionale che metta al centro le comunità e la loro sicurezza”.