Maltempo, il sindaco di Pachino invita i residenti a Marzamemi a spostarsi

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il sindaco di Pachino Giuseppe Gambuzza ha rivolto un appello alla cittadinanza, invitando i residenti di Marzamemi, in particolare nelle aree prospicienti il mare, e tutte le persone presenti nelle zone balneari del territorio comunale, a spostarsi verso il centro urbano per motivi di sicurezza.

La decisione è stata adottata in via precauzionale, alla luce dell’evoluzione del quadro meteo che potrebbe causare disagi e situazioni di rischio lungo la fascia costiera. L’amministrazione comunale, in coordinamento con la Protezione Civile, sta monitorando costantemente la situazione.

Come centro di raccolta è stato individuato il tensostatico di via dello Stadio, struttura attrezzata per accogliere temporaneamente i cittadini che dovessero lasciare le proprie abitazioni o le aree più esposte.

Il sindaco ha raccomandato la massima collaborazione da parte della popolazione e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali, invitando a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

L’amministrazione comunale continuerà a fornire aggiornamenti sull’evolversi delle condizioni meteorologiche e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.