Libero consorzio

Maltempo in arrivo a Siracusa: rinviato il Tavolo Tecnico sul Piano di assegnazione degli istituti superiori

L’incontro si terrà venerdì 23 gennaio alle 12. La decisione è stata assunta in via prudenziale

Un banco di scuola

In considerazione del preallertamento per condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, e al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento dei lavori, il Tavolo Tecnico Consultivo relativo al Piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e destinati agli Istituti Superiori, previsto per lunedì 19 gennaio, è stato rinviato.

L’incontro si terrà venerdì 23 gennaio alle 12.

La decisione è stata assunta in via prudenziale, tenuto conto delle condizioni meteo previste sull’intero territorio provinciale e della necessità di assicurare una partecipazione ampia e ordinata di tutti i soggetti coinvolti.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa conferma l’importanza del percorso di confronto avviato che proseguirà spirito di collaborazione e condivisione istituzionale.


