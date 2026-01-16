Maltempo in arrivo a Siracusa e provincia, scatta il preallertamento della Protezione Civile

È stato diramato un preallertamento per condizioni meteo avverse in vista di una fase di maltempo di forte intensità attesa a partire dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e destinata a proseguire anche nella giornata di martedì.

Secondo le prime indicazioni, il peggioramento sarà caratterizzato da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, in particolare Levante e Scirocco, precipitazioni abbondanti — con maggiore incidenza nell’area compresa tra Etna e Peloritani — e mareggiate di forte intensità, soprattutto lungo le coste ioniche.

In attesa dell’emissione degli avvisi meteo ufficiali, le autorità hanno ritenuto necessario attivare un allertamento preventivo di tutte le strutture operative di Protezione Civile, al fine di garantire una tempestiva preparazione per fronteggiare eventuali fenomeni idrogeologici avversi.

È stata raccomandata ai Comuni la verifica dei punti critici del territorio, come sottopassi, torrenti, pendii, impluvi e attraversamenti stradali, con la rimozione di eventuali ostruzioni e, se necessario, l’adozione di misure di interdizione. Attenzione anche a cartellonistica, alberature, pali, tralicci, coperture leggere e strutture temporanee, oltre alle infrastrutture esposte alle mareggiate.

Le amministrazioni locali sono inoltre invitate ad allertare il personale comunale e le organizzazioni di volontariato, predisporre il presidio delle aree a rischio, valutare l’apertura dei Centri Operativi Comunali (COC) e mantenere costanti collegamenti con le sale operative di Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile, Corpo Forestale e Prefetture.

Particolare attenzione è rivolta anche all’informazione della popolazione, con l’invito ad adottare comportamenti prudenti e a limitare spostamenti o permanenze in zone a rischio durante le fasi più intense del maltempo.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.