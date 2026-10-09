Maltempo in Sicilia, allerta arancione per domani: rischio temporali su tutta l’Isola

Attualità · Maltempo

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo. Per domani, sabato 10 ottobre, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione per il rischio legato ai temporali su tutta l’Isola, invitando le amministrazioni e gli enti competenti ad attivare le misure di prevenzione previste dai rispettivi piani di protezione civile.

L’avviso regionale, emesso oggi pomeriggio, segnala precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati e localmente elevati sui settori occidentali, meridionali e nelle zone interne. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Oltre alle piogge, sono attesi venti in rinforzo, tendenti a forti da nord-ovest sui settori occidentali e meridionali. I mari saranno molto mossi nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale occidentale, con moto ondoso in aumento anche nel settore orientale del Tirreno meridionale e nello Ionio. Le temperature massime sono previste in sensibile diminuzione.

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La Protezione civile raccomanda ai sindaci e alle strutture locali di adottare le misure previste dai piani comunali e di prestare particolare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che possono cambiare rapidamente. L’avviso resta valido fino alle ore 24 di sabato 10 ottobre.