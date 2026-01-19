Maltempo nel Siracusano, Vigili del fuoco potenziano i turni: 30 interventi nel pomeriggio

In considerazione delle avverse condizioni meteo previste già dalla giornata di ieri, a seguito dell’emanazione del bollettino del Dipartimento regionale di Protezione civile, il Comando dei Vigili del fuoco di Siracusa ha disposto un rafforzamento del dispositivo di soccorso su tutto il territorio provinciale.

Nel dettaglio, è stato effettuato il richiamo di personale specializzato in assetto alluvionale e il raddoppio dei turni sia presso la sede centrale sia in tutti i distaccamenti della provincia, al fine di garantire una risposta tempestiva alle emergenze.

I danni causati dal maltempo, registrati a partire dalle prime ore della mattinata, sono stati attribuiti principalmente alle forti raffiche di vento, che hanno reso necessari 17 interventi. Le segnalazioni hanno riguardato soprattutto alberi e pali pericolanti, caduta di calcinacci e incendi di cavi elettrici, interessando in prevalenza la parte settentrionale della provincia, incluso il Comune di Siracusa.

Questi interventi si sono sommati alle ordinarie attività di soccorso, portando il numero complessivo delle richieste gestite dai Vigili del fuoco, alle ore 17:30, a un totale di 30 interventi