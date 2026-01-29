Maltempo, rifiuti e Piano della sosta a Siracusa. Il sindaco fa il punto: “Ricostruire sì, ma cambiando paradigma. Basta fake news sulla mobilità”

Dall’emergenza maltempo alla gestione dei rifiuti, fino alle polemiche sul nuovo Piano della sosta. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, interviene a tutto campo dopo la riunione tenutasi a Catania alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Regione Renato Schifani, del ministro Nello Musumeci e del capo della Protezione civile nazionale.

Maltempo e ricostruzione: “Serve una visione nuova”

“Le impressioni sono state molto positive – afferma il sindaco – perché la presenza della presidente del Consiglio e di tutte le massime autorità nazionali e regionali è un segno di attenzione e concretezza”. Superata la fase emergenziale, ora la priorità è la conta dei danni e la ricostruzione, che però dovrà avvenire con criteri nuovi.

“È inutile ricostruire nello stesso modo in cui abbiamo costruito in passato. I paradigmi devono cambiare e adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Fenomeni come quelli che abbiamo vissuto non hanno precedenti nella storia dei nostri mari”

Italia richiama l’attenzione su Niscemi, duramente colpita: “Pensare a migliaia di cittadini e al rischio che un paese possa diventare fantasma è devastante. La solidarietà è totale”.

Prevenzione decisiva: “Grazie alla Protezione civile”

Italia rivendica l’importanza della prevenzione: “Se oggi parliamo solo di danni materiali è grazie alle allerte tempestive. Il COC è stato attivato ore prima dell’evento estremo”. Un lavoro che ha evitato conseguenze peggiori.

Stima dei danni: “Meglio meno risorse, ma spendibili”

Sulle cifre, il sindaco è netto: “Non mi interessa annunciare milioni se poi restano bloccati. Preferisco somme minori, ma spendibili subito e bene”. Ricorda inoltre che il Comune attende ancora fondi legati al post-terremoto.

Rifiuti e cambio gestore: “Massima tutela per i lavoratori”

Sulla situazione rifiuti e sul passaggio da Tekra a Ris.Am, Italia chiarisce: “Ho chiesto verifiche approfondite. Parliamo di uno dei servizi più importanti per la città”. Priorità assoluta alla continuità occupazionale: “La clausola sociale tutela i lavoratori, a prescindere dal nome che c’è sui mezzi”.

Riguardo ai ritardi negli stipendi, precisa: “Non minimizzo, ma rispetto al passato parliamo di giorni e non di mesi. Il Comune è pronto a intervenire in sostituzione se necessario”.

Piano della sosta: “Petizioni basate sul falso”

Durissimo il giudizio sulle polemiche: “Trovo ignobile chiedere firme ai cittadini sostenendo che l’amministrazione voglia rendere a pagamento tutti i parcheggi. È falso, illegale e impossibile”.

Il Piano, spiega Italia, nasce da studi tecnici qualificati e punta a: tutelare i residenti, soprattutto nelle zone più congestionate; differenziare la sosta; ridurre gradualmente la pressione delle auto; potenziare il trasporto pubblico.

“Ridurre le auto è un obiettivo globale, non di Siracusa. Lo chiede l’Agenda 2030”. L’amministrazione, rivendica il sindaco, ha investito su autobus nuovi, digitalizzazione e parcheggi scambiatori. “Il Piano della sosta sarà spiegato quando sarà approvato. Invito i cittadini a fidarsi solo degli atti ufficiali”.

Stadio e Siracusa Calcio: “Un bene collettivo”

Infine, un passaggio sul Siracusa Calcio e sul De Simone: “Abbiamo investito un milione e mezzo perché lo stadio non è solo sport, è identità, è comunità. Riportare le famiglie sugli spalti è un valore per tutta la città”