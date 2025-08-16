Maltempo su Avola, al via le verifiche su criticità o eventuali guasti idrici

Dopo il forte acquazzone estivo con grandine che ha colpito Avola e altre aree della provincia di Siracusa, gli uffici comunali sono operativi per verificare e prendere in carico le segnalazioni di eventuali guasti idrici o criticità, anche con riguardo ai terreni e al comparto agricolo, da trasmettere subito alla Protezione Civile Regionale.

Per eventuali problematiche legate alla rete elettrica, il numero da contattare è 803500 (Enel). La Dusty è già al lavoro dalle prime ore del mattino per rimuovere materiali e residui trascinati dalla pioggia.





“Fenomeni davvero imprevedibili e improvvisi che – commenta il sindaco di Avola, Rossana Cannata -, pur senza bacchette magiche o sfere di cristallo, ci vedono intervenire con impegno, insieme alla collaborazione di tutti, segnalando agli enti competenti le problematiche riscontrate.”