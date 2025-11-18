Il Tribunale di Siracusa ha condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione un uomo accusato di aver sequestrato e sottoposto a violenze e maltrattamenti la moglie nella loro abitazione di Lentini (Siracusa). È emerso dalle indagini che l’incubo della donna andava avanti da oltre due anni. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti aggravati in famiglia, lesioni personali aggravate, deformazione permanente del volto e sequestro di persona.

Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenze quotidiane: la donna sarebbe stata più volte presa a calci e pugni, colpita con oggetti contundenti, trascinata per i capelli e ustionata in diverse parti del corpo. Il marito le avrebbe inoltre sottratto il cellulare, impedendole ogni contatto con l’esterno, e le avrebbe vietato di uscire di casa, chiedendo ai figli minori di controllarne i movimenti. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Fisicaro, ha scelto il rito abbreviato.

In aula la Procura di Siracusa aveva chiesto l’assoluzione dall’accusa di sequestro di persona, ritenendo non sussistenti gli elementi per la condanna. Una posizione contestata dalla persona offesa, costituitasi parte civile con l’avvocato Elena Salemi, che ha insistito per il riconoscimento di tutti i reati contestati.

A sostegno della richiesta si è affiancata anche l’avvocato Alessia Lo Tauro, in rappresentanza del Centro Antiviolenza Ipazia, che accolse la vittima subito dopo la fuga dall’abitazione. Il Tribunale ha infine condiviso la tesi delle parti civili, riconoscendo all’imputato anche la responsabilità per il sequestro di persona.