Maltrattamenti in due strutture per anziani e disabili, il capitano Guarriello: “persone fragili in pessime condizioni”

Sedici persone sono state raggiunte, ieri, da misure cautelari nell’ambito di un’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Noto e dal NAS di Ragusa su due comunità alloggio per anziani e disabili a Pachino. L’inchiesta, avviata dopo alcune segnalazioni, ha permesso di documentare gravi maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti degli ospiti, tra cui anche una giovane con disturbi psichiatrici tenuta legata al letto oltre ogni necessità terapeutica.

Cinque persone sono finite in custodia cautelare in carcere, sette agli arresti domiciliari (con divieto temporaneo di svolgere attività nel settore socio-sanitario) e quattro sono sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le violenze, secondo gli inquirenti, avvenivano con il consenso o sotto la direzione dei responsabili delle strutture.





Le indagini, supportate da intercettazioni e sopralluoghi, hanno fatto emergere anche la somministrazione di terapie da personale non qualificato e gravi carenze igienico-sanitarie. A conclusione dell’operazione, tre strutture sono state sequestrate e i degenti trasferiti in luoghi più idonei.

Dei particolari dell’indagine ha parlato a SiracusaNews il Comandante della Compagnia di Noto, Capitano Mirko Guarriello: “Persone in condizioni di particolare vulnerabilità, costrette a vivere in situazioni estremamente critiche”

“A nome del Codacons esprimo sdegno e rabbia per quanto accaduto. Siamo di fronte a una realtà inaccettabile, che impone una reazione immediata, netta e definitiva“. Così l’avvocato Bruno Messina, vicepresidente regionale del Codacons, interviene a seguito della vicenda delle tre strutture socio-sanitarie di Pachino, dove anziani e disabili sarebbero stati oggetto di violenze, umiliazioni e abusi sistematici da parte del personale.

Il Codacons annuncia la costituzione di parte offesa nel procedimento penale e invoca pene esemplari per tutti i responsabili.

“Si tratta di gesti ignobili, abusi sistematici e crudeltà volontarie contro persone fragili, indifese e incapaci di reagire, che impongono una risposta durissima da parte delle istituzioni” – prosegue l’avvocato Messina.

Inoltre, l’associazione chiede controlli rigorosi e regolari nelle RSA, piani di monitoraggio sanitario e psicologico periodici per gli ospiti, con il coinvolgimento di medici qualificati, e sanzioni amministrative severe nei confronti delle strutture che violano le normative, fino all’interdizione o alla revoca delle autorizzazioni in caso di gravi abusi. In particolare, in relazione ai fatti di Pachino, si invoca che ai soggetti coinvolti venga vietato di ricoprire incarichi nel settore assistenziale e venga impedito ogni futuro contatto con strutture dedicate ad anziani o disabili.

Il Codacons, per sostenere le famiglie coinvolte, ha attivato una task force legale, coordinata dall’avvocato Bruno Messina, per fornire assistenza ai parenti delle vittime e avviare azioni finalizzate al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dagli ospiti delle strutture coinvolte.

“Orrore!!! Questa la prima sensazione che ci assale, dopo aver appreso la notizia sui fatti accaduti presso due comunità alloggio nel comune di Pachino. – dichiara Enzo Vaccaro, Segretario Generale Spi (Sindacato Pensionati Italiani) Cgil Siracusa – Ciò che emerge dalle indagini, crea turbamento, profonda amarezza, sconforto, indignazione e anche incredulità, per come sia possibile arrivare a tanto, avendo come lavoro una missione; accudire e proteggere 20 persone fragili nell’ultimo percorso della vita, alcune affetti anche da disabilità psichici. Condanniamo senza se e senza ma chi si macchia di tali crimini, episodi di violenza gratuita verso persone vulnerabili e senza la minima possibilità di difesa, auspicando che qualora i fatti vengano confermati dalle indagini, si arrivi ad un processo, in cui come Segreteria dello Spi Cgil Siracusa ci costituiremo parte civile.”

“Siamo convinti che le parole, se pur importanti di denuncia, non risolvono però il problema, a tal proposito chiediamo all’ASP e a tutti i comuni della provincia, l’installazione di telecamere di sorveglianza in tutte le strutture, controlli più stringenti verso il personale già operante, che va selezionato con più attenzione e rigore, al quale va applicato il contratto nazionale di settore e non paghe che ci risultano essere anche meno di 4 euro all’ora. – continua – Non è più il tempo delle chiacchiere, anche perché come facilmente intuibile, sappiamo che non è stato il primo caso di maltrattamenti e non sarà neanche l’ultimo se non verranno presi seri provvedimenti.”