Mancanza di climatizzatori nelle scuole a Priolo: la denuncia del consigliere Mannisi

Durante il Consiglio comunale di Priolo del 19 settembre 2025, la questione della mancanza di climatizzatori nei plessi scolastici del territorio è stata al centro dell’intervento dell’opposizione. Manuela Mannisi, consigliere comunale, ha sollevato il problema, evidenziando come, a dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico, alunni e personale scolastico fossero costretti a frequentare ambienti inadeguati, aggravati dalle alte temperature estive.

Nel suo intervento, Mannisi ha sottolineato che, nonostante il problema fosse noto da mesi, l’Amministrazione non aveva preso alcun provvedimento concreto fino a quel momento. Solo dopo la denuncia dell’opposizione, è stata finalmente presa in considerazione la necessità di intervenire, mettendo in luce come il ruolo di controllo e stimolo dell’opposizione si sia rivelato fondamentale per sollecitare una risposta tempestiva da parte dell’Amministrazione.

“È inaccettabile che, ad anno scolastico già iniziato, i ragazzi e gli insegnanti siano costretti a subire disagi per l’assenza di un elemento basilare come il condizionamento – ha dichiarato Manuela Mannisi – La situazione, secondo l’opposizione, dimostra ancora una volta la mancanza di programmazione e di adeguato controllo da parte dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto provvedere prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante i sopralluoghi, per garantire ambienti idonei”.

Il consigliere ha anche aggiunto che, invece di rispondere prontamente a esigenze così chiare, l’amministrazione ha lasciato che il problema si prolungasse, aggravando i disagi per alunni e docenti. L’assenza di un piano di gestione e manutenzione delle scuole è, per l’opposizione, un segnale di inefficienza e negligenza.

“I sopralluoghi nelle scuole – ha concluso Manuela Mannisi – avrebbero dovuto essere effettuati prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di evitare problematiche simili e garantire che tutti gli ambienti fossero sicuri e accoglienti per gli studenti e il personale scolastico”.

Nonostante la risposta tardiva da parte dell’Amministrazione, il gruppo di opposizione non intende fermarsi e proseguirà a vigilare attentamente sullo stato delle scuole e degli altri edifici pubblici: “continueremo a incalzare l’Amministrazione, affinché simili ritardi e mancanze non si ripetano più”.