Mancata raccolta differenziata a Siracusa: perché questi disservizi?

Siracusa sommersa da rifiuti non raccolti. Nelle ultime ore la redazione di Siracusa News è stata letteralmente invasa da foto e messaggi che documentano sacchetti di spazzatura lasciati davanti alle abitazioni, in attesa del ritiro previsto dal calendario della raccolta differenziata, ma rimasti lì. Perchè sta accadendo?

Tekra cede un ramo d’azienda

Per rispondere è necessario fare un passo indietro. Alla base delle difficoltà operative vi sarebbe una fase di transizione societaria. In data 16 gennaio 2026, Tekra Srl, attuale affidataria del servizio, ha comunicato al Comune di Siracusa di aver proceduto all’affitto del ramo d’azienda comprendente anche il contratto di igiene urbana, indicando come società subentrante la RIS.AM. Srl, con decorrenza dal 1° febbraio 2026.

Perchè la spazzatura non viene raccolta?

Nel frattempo, però, il servizio starebbe risentendo di forti criticità interne. Secondo quanto trapela, il clima tra i lavoratori sarebbe particolarmente teso: la situazione avrebbe generato ansia tra i dipendenti, tanto che venerdì scorso si sarebbe svolto un incontro con le organizzazioni sindacali. A complicare ulteriormente il quadro, circa 40 operai risulterebbero attualmente in malattia, con conseguente carenza di personale e turni sotto organico.

Dal punto di vista amministrativo, l’ufficio delle Entrate avrebbe nel frattempo sbloccato le procedure necessarie e il Comune sarebbe pronto a emanare una determina per sistemare l’ultima mensilità dovuta. Gli uffici comunali stanno inoltre verificando se sussistano tutte le condizioni per il corretto passaggio del ramo d’azienda.

Dal canto proprio, l’Amministrazione comunale fa sapere che l’intenzione è di garantire sia la continuità del servizio sia la tutela dei livelli occupazionali. Gli operai, infatti, sarebbero coperti dalle garanzie previste dal codice civile, con il passaggio che dovrebbe avvenire tramite licenziamento e successiva riassunzione da parte della nuova società.

Tra quanto tempo si torna alla normalità?

Sempre secondo quanto trapela da palazzo Vermexio, nel giro di due o tre giorni la situazione potrebbe tornare alla normalità. Nel frattempo, però, i disagi restano sotto gli occhi dei cittadini.