Mancato pagamento degli stipendi, incrociano le braccia i lavoratori del servizio di igiene ambientale di Lentini

Giornata di sciopero oggi, 20 febbraio 2026, a Lentini, dove i lavoratori del servizio di igiene ambientale hanno incrociato le braccia per il mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di gennaio. La mobilitazione è stata proclamata dalla FP CGIL Siracusa, che denuncia una situazione ormai divenuta insostenibile per gli operatori del settore. Alla base della protesta, il mancato trasferimento delle somme dovute all’azienda Impregico, affidataria del servizio, da parte del Comune di Lentini, che non paga le fatture da settembre 2025.
Una condizione ulteriormente aggravata dal recente pignoramento dei conti comunali. Con una nota del 2 febbraio scorso, la stessa impresa ha comunicato l’impossibilità di procedere al pagamento delle retribuzioni.
Oltre alla questione economica, si registrano anche difficoltà operative nella gestione del servizio, in particolare per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica negli impianti di destinazione, a causa di limitazioni di accesso affrontate finora con soluzioni temporanee.
“È inaccettabile che un servizio pubblico essenziale venga garantito in condizioni di incertezza retributiva e organizzativa. I lavoratori continuano a operare con responsabilità, ma il diritto alla retribuzione deve essere immediatamente ripristinato“, dichiarano il segretario generale della FP CGIL Siracusa, Josè Sudano, e il coordinatore provinciale igiene ambientale, Placido Puglisi.
Lo sciopero, proclamato nel rispetto della normativa vigente, rappresenta – sottolinea il sindacato – una legittima azione a tutela dei diritti contrattuali e retributivi dei lavoratori.
La FP CGIL chiede il pagamento immediato delle mensilità arretrate, certezze sui tempi di regolarizzazione degli stipendi futuri e un intervento strutturale da parte delle istituzioni competenti per garantire continuità e regolarità al servizio di igiene ambientale.
Dal sindacato arriva infine l’auspicio di un intervento urgente e risolutivo per evitare ulteriori disagi sia ai lavoratori che alla cittadinanza.
