Mancato raggiungimento del 65% di differenziata a Siracusa. Cavallaro: “operazione verità sulle penalità a Tekra”

“Ora l’Amministrazione comunale fa la parte del leone e sta facendo quello che avrebbe dovuto fare da anni, cioè sanzionare gli incivili e scovare gli utenti fantasma. Ovviamente di questo sono lieto, ma occorre fare operazione verità, perché è chiaro che la tolleranza precedente ha certamente prodotto pesanti conseguenze sulle casse comunali. Se tutto questo fosse stato fatto sin dall’inizio dell’affidamento del servizio di igiene urbana a Tekra (2020) non solo avremmo raggiunto il 65% della differenziata, non solo si sarebbe probabilmente ridotta la pressione della tassa sui cittadini, non solo avremmo goduto degli incentivi regionali per chi raggiunge determinate percentuali di differenziata, non solo avremmo risparmiato una montagna di denaro per conferire l’indifferenziato in discarica, ma probabilmente avremmo goduto anche delle migliorie promesse dalla Tekra e cioè a dire il raggiungimento del 70% di differenziata”. Paolo Cavallaro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene a seguito della notizia dei controlli Tari a Siracusa che hanno portato alla scoperta di 293 utenti fantasma in pochi giorni.

“In proposito, al fine di fugare ogni dubbio, è bene che i cittadini sappiano che nel 2023 è stata approvata una variante al capitolato, con cui il Comune ha rinunciato sostanzialmente all’incasso delle penalità stabilite a carico della Tekra per ogni giorno di ritardo nel raggiungimento dell’obiettivo del 65% (il noto milione di euro tornato alla cronaca a seguito dell’interrogazione del deputato La Vardera), ammettendo le proprie responsabilità. Nella perizia di variante e supplettiva, redatta per conto della stazione appaltante dal DEC di allora, la E.S.P.E.R. Società Benefit srl, si sottolinea che “Allo stato attuale, però, non tutta la Città è ancora servita da raccolta domiciliare “pap”; nello specifico la raccolta dei RSU nella circoscrizione di Acradina (via Italia 103) che conta all’incirca 3-400 utenze, viene eseguita ad oggi con modalità di tipo “stradale” ed in moltissime altre zone della città i contenitori condominiali non sono stati internalizzati e permangono sempre in strada replicando, in sostanza, una raccolta stradale. Occorre inoltre doverosamente considerare il fatto che, a differenza di quanto previsto in CSA all’art. 5-A.19 “Fornitura e consegna attrezzatura per la raccolta e gestione dati” che recita testualmente “Sono già nella disponibilità dell’utenza domestica e non, i contenitori occorrenti e gli stessi sono dotati di numero di matricola mediante trasponder, identificativo per utenze”, di fatto la quasi totalità dei contenitori in dotazione alle utenze risulta sprovvista di trasponder. Ciò, nei fatti, rende impossibile allo stato attuale l’attivazione della cosiddetta “Tariffazione puntuale” – riferisce Cavallaro -. Si legge ancora che “Si deve infine considerare che l’appaltatore ha spesso richiesto all’amministrazione comunale di porre in essere, per tramite del corpo di polizia municipale e delle guardie ecologiche, attività di maggiore repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e di contrasto al fenomeno di spostamento su strada pubblica dei bidoni condominiali ma lo scarso organico di agenti della polizia municipale non ha consentito all’amministrazione comunale di dar compiuto seguito alle legittime richieste dell’appaltatore”. Il DEC conclude che le penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi potranno essere applicate, “al fine di tutelare l’amministrazione comunale dall’incerto esito di eventuali contenziosi con l’appaltatore, solo quando il sistema di raccolta in atto a Siracusa in tutto il contesto urbano sarà effettivamente quello porta a porta previsto in sede di gara anche e soprattutto a fronte della necessaria internalizzazione dei contenitori condominiali o della sostituzione degli stessi con la fornitura a tutte le utenze domestiche e non domestiche di contenitori personalizzati dotati di transponder UHF”. In estrema sintesi appare di tutta evidenza che nel capitolato d’appalto speciale era stata data per certa l’informazione che le utenze erano fornite di contenitori personalizzati dotati di transponder UHF, mentre così non era, che l’Amministrazione non ha effettuato una ferma azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti e che, essendo impossibile avviare la tariffazione puntuale in tutta la città, l’applicazione delle penali all’appaltatrice avrebbero potuto determinare contenziosi dagli esiti incerti. Nella determina dirigenziale n.3789 del 01.08.2023, che approva la variante, si legge che la perizia è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’ente aggiudicatore, come se l’assenza del transponder sui contenitori dei rifiuti e l’inciviltà di una parte dei cittadini fossero circostanze imprevedibili. Cosa dobbiamo aggiungere se non che il fallimento del servizio di igiene urbana e il mancato raggiungimento degli obiettivi cui lo stesso era finalizzato sono per larga parte responsabilità di chi governa la città purtroppo da troppi anni. Ora si corre ai ripari e mi auguro che l’azione di contrasto continui fino alla fine, per scovare tutti gli utenti fantasma e per combattere la diffusa inciviltà. Ma è giusto che i cittadini sappiano la verità e conoscano le responsabilità del disastro che tutti i giorni è sotto i nostri occhi”.