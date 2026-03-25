Mancato versamento Iva: sequestro preventivo per 350 mila euro a un’azienda di Carlentini

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di 350 mila euro.

Le indagini, scaturite da una verifica fiscale eseguita dai Finanzieri della Tenenza di Lentini, hanno consentito di accertare che una società operante nel settore dei trasporti su strada non ha versato l’imposta sul valore aggiunto riferita alle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2020, 2021 e 2022, superando, per tali annualità, la soglia di rilevanza penale pari a 250 mila euro. Il rappresentante legale della società a responsabilità limitata, un imprenditore di Carlentini, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di omesso versamento di I.V.A., in violazione dell’articolo 10-ter del Decreto Legislativo 74/2000. Al termine degli accertamenti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, a tutela del credito erariale, ha disposto, a carico della società e del rappresentante legale della stessa, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di circa 350 mila euro.

In esecuzione del provvedimento sono state sequestrate somme depositate in conti correnti intestati alla società e all’indagato per un valore di circa 160 mila euro, oltre a fabbricati, terreni e partecipazioni societarie di proprietà di quest’ultimo, fino al raggiungimento del valore indicato nel decreto di sequestro. L’attività odierna testimonia l’efficacia dell’azione della Guardia di Finanza volta a prevenire, ricercare e reprimere ogni violazione economico-finanziaria, al fine di promuovere l’ordine economico, la stabilità finanziaria, la regolarità dei mercati, la competitività delle imprese, il benessere e il progresso del Paese. Con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti si rappresenta che, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.