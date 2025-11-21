Mancava il contraddittorio: il Tar annulla due provvedimenti interdittivi antimafia della Prefettura di Siracusa

Il Tar di Catania ha emesso due sentenze (entrambe pubblicate il 27 ottobre) con le quali ha accolto i ricorsi presentati da due società diverse, annullando i provvedimenti interdittivi antimafia adottati dal Prefetto di Siracusa il 24 luglio 2025. L’annullamento è avvenuto in entrambi i casi a causa del vizio procedimentale legato all’omessa preventiva attivazione del contraddittorio, ritenendo che l’Amministrazione non avesse fornito una motivazione adeguata per derogare a tale obbligo.

I provvedimenti interdittivi riguardavano due società, sebbene operanti in settori diversi: una nel settore agricolo e della cessione di energia elettrica prodotta da fonti alternative, e l’altra nel settore edilizio e impiantistico per la realizzazione di opere pubbliche. In entrambi i casi, l’informativa prefettizia aveva ravvisato il pericolo di infiltrazione mafiosa principalmente attraverso la figura di un soggetto, denominato “Tizio” nei ricorsi (coniuge dell’amministratrice unica e già socio unico di altre società riconducibili al medesimo centro di interesse economico). Tale soggetto era stato in passato condannato per estorsione e usura (condanna poi prescritta nel 2010) ed era ritenuto contiguo a esponenti della criminalità organizzata che hanno interessi nel settore di riferimento.

Nei provvedimenti impugnati, il Prefetto aveva dato atto dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento (contraddittorio) e aveva giustificato tale deroga sulla base di due punti principali: non riconducibilità ad agevolazione occasionale (quindi una situazione strutturale di concreto pericolo di agevolazione della criminalità organizzata mafiosa) e urgente interesse pubblico così da impedire che aziende permeabili alla criminalità organizzata potessero dirottare risorse finanziarie destinate a settori nevralgici, come quello agricolo.

L’Amministrazione intimata, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che l’omessa instaurazione del contraddittorio era necessitata dall’esigenza di un’“immediata azione dell’amministrazione al fine di prevenire ulteriori attività illecite nei contesti economici di riferimento”.

I giudici hanno stabilito che le circostanze richiamate dal Prefetto non potevano costituire una congrua e specifica motivazione per derogare all’obbligo di contraddittorio procedimentale e ribadito che l’obbligo di comunicazione può essere derogato solo in presenza di “particolari esigenze di celerità del procedimento” o quando il disvelamento degli elementi informativi sia idoneo a pregiudicare procedimenti o accertamenti in corso.

Invece, l’omissione non può essere motivata con un generico richiamo alla gravità o alla consistenza del quadro indiziario e un generico richiamo al “preminente interesse pubblico” a impedire l’erogazione di contributi.

Le “particolari esigenze di celerità” devono essere ancorate a ragioni e fatti specificatamente indicati e propri del singolo caso, come l’imminente erogazione di contributi e finanziamenti pubblici, circostanze che non erano state manifestate nella motivazione prefettizia.

Il Tribunale etneo ha rimarcato che il contraddittorio procedimentale ha un “pregnante valore sostanziale” e una funzione proattiva, data la sua connessione funzionale con strumenti di prevenzione meno afflittivi, quali le misure di self-cleaning e l’istituto di prevenzione collaborativa. Questi strumenti, se sufficienti a garantire le finalità di prevenzione, devono essere impiegati dall’amministrazione in base ai principi di gradualità e proporzionalità. In sede di contraddittorio, la parte avrebbe avuto l’opportunità non solo di contestare gli elementi indiziari (come la presunta natura strutturale del pericolo anziché occasionale) ma anche di allegare l’estraneità formale della persona indicata dalla compagine sociale o dalla società controllante sin dal 2022 (nonostante fosse stato indicato come “socio unico” nel provvedimento), l’occasionalità e la natura fortuita dei contatti con gli esponenti della criminalità e la possibilità di adottare misure organizzative e di self-cleaning, idonee a escludere la necessità della misura interdittiva.

L’accoglimento del ricorso sul vizio procedimentale ha comportato l’annullamento del provvedimento interdittivo. Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente in futuro, garantendo il contraddittorio, a meno che non sussistano le specifiche e motivate deroghe di celerità o riservatezza richieste dalla legge.