Mancette all’Ars, 100 amministratori contro gli sprechi: firmano in 3 del Siracusano

Politica · Il caso

100 amministratori contro la logica delle mancette. Un documento unitario di sindaci siciliani progressisti per sostenere la dignità delle autonomie locali e “restituire ai Comuni siciliani la capacità di governare e di programmare lo sviluppo dei propri territori in totale libertà e autonomia”.

E’ il senso del documento unitario sottoscritto da 100 sindaci e amministratori locali della Sicilia per evidenziare le storture determinate con l’istituzione del Fondo per gli investimenti (Fit) dall’Assemblea regionale siciliana. Tra i firmatari anche i sindaci Enzo Pupillo di Lentini, Giuseppe Stefio di Carlentini e il presidente del consiglio comunale di Lentini Krizia Barbagallo.

Un appello – rivolto al governo regionale – che segue l’iniziativa nazionale del PD rivolta al governo Meloni per chiedere di impugnare la norma sulle cosiddette mancette, perché ritenute “palesemente inique e incostituzionali”.

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“Parliamo di una massa finanziaria stimata – scrivono sindaci e amministratori – tra i 260 e i 270 milioni di euro, di cui una parte enorme polverizzata in decine di pagine di micro-interventi a pioggia. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una disparità inaccettabile che premia pochissimi Comuni con cifre astronomiche, ne relega una parte a ricevere somme irrisorie e ne esclude totalmente altri. Non esistono, e non devono esistere, Comuni di serie A e Comuni di serie Z. È una battaglia di dignità istituzionale”.

Di fronte ad un bilancio della Regione solido e risanato, come legittimamente rivendicato dal Governo, la proposta è di restituire stabilità e libertà di programmazione alle Autonomie Locali, con una controproposta ispirata alla legge del 1979 voluta da Piersanti Mattarella e basata su 3 punti fondamentali: superamento della discrezionalità parlamentare, introduzione di criteri di riparto territoriali oggettivi e istituzione di canali di finanziamento stabili e certi.