Manuel Mangano nominato Coordinatore provinciale dei Giovani Autonomisti di Siracusa: “Vogliamo costruire una Sicilia in cui i giovani possano scegliere di restare”

Nel corso del Congresso Costituente Regionale dei Giovani Autonomisti, svoltosi a Catania, è stata ufficialmente costituita la nuova organizzazione giovanile di Mpa–Grande Sicilia. L’assemblea ha eletto Giuseppe Gallo Coordinatore regionale e ha nominato i Coordinatori provinciali, tra cui Manuel Mangano, consigliere comunale di Augusta, alla guida della provincia di Siracusa.

La nascita dei Giovani Autonomisti rappresenta l’avvio di un percorso di radicamento sul territorio che ha come obiettivo quello di coinvolgere le nuove generazioni e formare una nuova classe dirigente competente e responsabile.

«La Sicilia è una terra che rappresenta un luogo fondamentale per i giovani e per costruire una nuova stagione politica capace di interpretare lo spirito della gioventù siciliana all’interno del nostro partito. – dichiara Manuel Mangano – Abbiamo svolto un importante lavoro in tutta la regione, avviando un percorso di costruzione e riorganizzazione della nostra presenza sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani al nostro progetto affinché possano scegliere di restare in Sicilia: studiare, fare impresa, lavorare e costruire qui il proprio futuro. Il nostro intento è quello di promuovere progetti che valorizzino il territorio e riportino la Sicilia al centro del Mediterraneo, non solo dal punto di vista geografico ma anche sotto il profilo economico, sociale e culturale. Proseguiremo questo percorso insieme ai circoli e alle realtà locali, coinvolgendo il maggior numero possibile di giovani, amministratori e rappresentanti dei territori. Naturalmente continueremo a collaborare con tutte le realtà associative, il mondo del volontariato, i sindacati e le altre organizzazioni, perché solo attraverso il dialogo e la cooperazione è possibile costruire una Sicilia dinamica, inclusiva e ricca di opportunità per tutti».

Congratulazioni a Mangano da parte dell’On. Giuseppe Carta che ha sottolineato come «la partecipazione dei giovani rappresenti un elemento essenziale per costruire il futuro della Sicilia e formare una nuova classe dirigente capace di affrontare con responsabilità le sfide che verranno».

Per il Commissario provinciale di Grande Sicilia, On. Prof. Vincenzo Vinciullo, la nomina di Manuel Mangano rappresenta «un importante riconoscimento per un giovane amministratore che, siamo certi, saprà fare bene senza deludere le attese».

Con la nomina di Manuel Mangano, i Giovani Autonomisti avviano dunque anche nella provincia di Siracusa un percorso di organizzazione territoriale e coinvolgimento delle nuove generazioni.