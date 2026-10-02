Manuel Neuer a Pachino, il portiere del Bayern Monaco si allena in palestra

Acchiappavip · Bundesliga

Una presenza decisamente insolita ha attirato l’attenzione a Pachino. Il protagonista è Manuel Neuer, storico portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, che è stato avvistato in una palestra della città mentre si allenava.

La notizia è stata rilanciata sui social da “Chiamarsi Bomber”, che ha accompagnato l’avvistamento con una delle sue consuete battute ironiche. Il riferimento è naturalmente alla possibilità di condividere il multipower con uno dei portieri più importanti della storia del calcio.

“Ci alterniamo?”, il gioco proposto dalla pagina, trasformando la curiosa presenza del numero uno tedesco in una scena da palestra tutta da immaginare.

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Neuer, 40 anni, è uno dei portieri più riconoscibili del calcio internazionale. Campione del mondo con la Germania nel 2014 e protagonista di una lunga carriera con il Bayern Monaco, il portiere tedesco ha fatto dell’allenamento e della preparazione fisica una componente fondamentale della sua carriera.

L’avvistamento a Pachino aggiunge così un curioso retroscena alla presenza del campione tedesco in Sicilia, diventando rapidamente materia per i social e per l’ironia di “Chiamarsi Bomber”.