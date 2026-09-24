Manusso e Castello al Teatro Comunale per gli OFF Talks di Ortigia Film Festival

Cultura · XVIII edizione

Un dialogo inedito e particolarmente seguito dal pubblico quello tra Marco Manusso, leggendario chitarrista e session man, e Marco Castello, polistrumentista siracusano, è andato in scena ieri sera al Teatro Comunale di Siracusa nell’ambito della rassegna OFF Talks di Ortigia Film Festival.

Due percorsi a confronto per raccontare la musica, esplorando in particolare il legame profondo e il dialogo costante che questi due artisti intrattengono con il mondo del cinema. Marco Manusso, per oltre cinquant’anni, ha plasmato la storia della musica italiana, con collaborazioni che vanno da Francesco De Gregori a Lucio Dalla, fino al gigante internazionale Ray Charles. Dall’altro lato, Marco Castello, classe ’93, talento puro della nostra contemporaneità: un artista eclettico, capace di suonare la batteria con un inconfondibile groove funk e, al tempo stesso, di scrivere canzoni delicate accompagnandosi con chitarra, tromba e pianoforte.

In Arena Minerva, con il documentario Where the waves took her e il film Balcanica, è stato dato ampio spazio al tema dell’immigrazione, offrendo un’occasione per riflettere insieme agli autori delle due opere su una questione di grande importanza e attualità.

Oggi il pubblico incontrerà alcuni dei componenti delle giurie di questa XVIII edizione del festival: la presidente di giuria del Concorso Lungometraggi opere prime e seconde, Carla Signoris, insieme al regista e produttore Fabio Segatori; il presidente della giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi, Pier Giorgio Bellocchio insieme alla regista Paola Columba.