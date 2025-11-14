Manutenzione dei viadotti: da lunedì nuovi cantieri sulla Catania – Siracusa

A partire da lunedì 17 novembre e fino al 27 febbraio 2026, lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula”, su tratti saltuari situati fra i km 130,650 e 154,550 della carreggiata in direzione Siracusa, saranno istituite alcune parzializzazioni.

I restringimenti di carreggiata verranno stabiliti in base ad esigenze operative e avranno un’alternanza fra le corsie di marcia e di sorpasso in modo da non arrecare disagi agli utenti in transito.

Le limitazioni si rendono necessarie per eseguire, in piena sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata su diversi viadotti ubicati lungo la statale 114. Prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.