Manutenzione straordinaria dei Santoni di Palazzolo Acreide. Auteri: “stanziati 145 mila euro”

“La Regione Siciliana ha finanziato i lavori di manutenzione straordinaria dei Santoni di Palazzolo Acreide, un patrimonio identitario e culturale di straordinario valore per il territorio”. Lo annuncia il deputato regionale Carlo Auteri, a seguito dell’approvazione dell’istanza presentata dal Comune di Palazzolo Acreide lo scorso novembre e accolta dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture per un importo complessivo di 145 mila euro. Il finanziamento rientra nel fondo regionale destinato alla progettazione e alla realizzazione di nuove opere pubbliche, agli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, completamento di infrastrutture e alle opere di miglioramento e adeguamento sismico riguardanti enti pubblici, luoghi di culto e beni pubblici o confiscati alla mafia.

“Si tratta di un risultato importante – sottolinea Auteri – che consente di intervenire concretamente sulla tutela dei Santoni, simbolo storico e religioso profondamente legato alla comunità di Palazzolo Acreide ben rappresentata dal sindaco Salvatore Gallo. Un bene che va preservato e valorizzato, non solo per la sua rilevanza culturale, ma anche per il ruolo che riveste nell’identità e nella memoria collettiva del territorio. Continuerò a seguire con attenzione l’iter degli interventi affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in lavori efficaci e rispettosi del valore storico e simbolico di questo luogo”.