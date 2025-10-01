Manutenzione straordinaria di vie e piazze a Siracusa: finanziamento da 800 mila euro

La Giunta Comunale di Siracusa ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle vie e piazze cittadine, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e migliorare il decoro urbano. I lavori, che comprendono il rifacimento della pavimentazione stradale, la fresatura del conglomerato bituminoso e il ripristino della segnaletica orizzontale, rispondono a una crescente necessità di intervento sulla rete stradale che, in alcune zone della città, è ormai logorata. La Giunta ha riconosciuto che la condizione di usura delle strade rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, con il rischio di danni a persone e mezzi, motivo per cui l’amministrazione ha deciso di intervenire tempestivamente.

Il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con la previsione di un finanziamento tramite mutuo ordinario a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti, della durata di venti anni, per un importo complessivo di 800.000 euro. Questo mutuo coprirà integralmente le spese per l’esecuzione dei lavori, già previsti nel bilancio comunale, e garantirà il finanziamento per la realizzazione degli interventi, che interesseranno le principali arterie della città: viale Paolo Orsi, via Avola, via Servi di Maria, riviera Dionisio il Grande e tratti di via Elorina, strada Monasteri e traversa Isola. strade urbane e sub-urbane, dunque. Si tratta di interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche attualmente vigente (2025-2027).

Il quadro tecnico-economico del progetto prevede che i lavori siano suddivisi tra lavori a base d’asta e somme a disposizione dell’amministrazione per coprire imprevisti e costi aggiuntivi come l’IVA e le competenze tecniche. In totale, l’importo complessivo del progetto ammonta a 800.000 euro, cifra già stanziata nel bilancio 2025.

La delibera della Giunta Comunale è stata adottata con voto unanime e il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, visto l’urgenza di procedere con l’acquisizione del mutuo entro l’esercizio finanziario in corso. La Giunta ha inoltre autorizzato il Dirigente del Settore Trasporti e Diritto alla Mobilità a compiere tutti gli atti necessari per l’acquisizione del finanziamento.