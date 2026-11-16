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Maratona del dono all’Avis di Siracusa: sedici ore per donare il sangue

di Oriana Gionfriddo ·
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Sedici ore dedicate al valore della vita e all’importanza di donare sangue ed emocomponenti. Sabato 28 novembre l’Avis comunale di Siracusa organizza la prima Giornata rossa, una maratona del dono dalle 7.30 a mezzanotte.

La giornata è aperta a tutti, donatori e non. Sono previsti musica, cabaret e attività per i bambini, in un clima di festa pensato per condividere un messaggio: “Donare è vita”.

Quest’anno l’associazione chiede ai donatori un impegno in più: coinvolgere un amico, un familiare o un conoscente che non ha mai donato. Basterà accompagnarlo all’Avis per fare il controllo predonazione e firmare una promessa di donazione. “Un piccolo gesto oggi, che potrebbe trasformarsi in una grande opportunità di vita domani”, spiega l’Avis. Per chi partecipa c’è anche una sorpresa: il donatore e l’amico accompagnato potranno aggiudicarsi un premio speciale.

Per prenotare la donazione, il controllo di idoneità o la partecipazione alla giornata si può chiamare lo 0931 462019 o scrivere su WhatsApp al 392 1338221.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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