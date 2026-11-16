Maratona del dono all’Avis di Siracusa: sedici ore per donare il sangue

Attualità · avis sr

Sedici ore dedicate al valore della vita e all’importanza di donare sangue ed emocomponenti. Sabato 28 novembre l’Avis comunale di Siracusa organizza la prima Giornata rossa, una maratona del dono dalle 7.30 a mezzanotte.

La giornata è aperta a tutti, donatori e non. Sono previsti musica, cabaret e attività per i bambini, in un clima di festa pensato per condividere un messaggio: “Donare è vita”.

Quest’anno l’associazione chiede ai donatori un impegno in più: coinvolgere un amico, un familiare o un conoscente che non ha mai donato. Basterà accompagnarlo all’Avis per fare il controllo predonazione e firmare una promessa di donazione. “Un piccolo gesto oggi, che potrebbe trasformarsi in una grande opportunità di vita domani”, spiega l’Avis. Per chi partecipa c’è anche una sorpresa: il donatore e l’amico accompagnato potranno aggiudicarsi un premio speciale.

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Per prenotare la donazione, il controllo di idoneità o la partecipazione alla giornata si può chiamare lo 0931 462019 o scrivere su WhatsApp al 392 1338221.