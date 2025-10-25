“Maratona per la Pace”: appuntamento lunedì a Cassibile

“Maratona per la Pace”, lunedì prossimo a Cassibile alla presenza del segretario generale regionale Leonardo La Piana. Una marcia silenziosa che la UST Cisl Ragusa Siracusa ha organizzato nell’ambito della manifestazione nazionale che culminerà, il prossimo 15 novembre, a Roma, nella consegna della raccolta fondi alla Croce Rossa Italiana.

A Cassibile, scelto come luogo simbolo nel ricordo della firma dell’Armistizio come primo passo del percorso di pacificazione del Paese, la partenza è stata fissata per le 17 dalla chiesa della Sacra Famiglia, meglio conosciuta come ex chiesa del Marchese.

Un corteo silenzioso, al quale hanno aderito diverse associazioni di volontariato del territorio, che arriverà alla parrocchia di San Giuseppe dove, alle 18, sarà celebrata la Messa.

Quello di lunedì è il secondo momento di un percorso avviato dalla Cisl su scala regionale nei territori. Martedì scorso, davanti alla Prefettura, il sit in e la consegna di un documento al Prefetto.

“L’iniziativa – ha spiegato il segretario generale della UST, Giovanni Migliore – nasce dalla ferma condanna, da parte della Cisl, di ogni forma di guerra e di violazione dei diritti umani, e dall’impegno a promuovere la pace quale valore universale fondato sulla libertà, sulla giustizia sociale, sulla solidarietà e sulla fraternità tra i popoli. La pace ha radici solide e sta soltanto ad ognuno di noi curarle e preservarle. Per questo, al termine della cerimonia, pianteremo un albero d’ulivo nel giardino della Parrocchia di Cassibile”.