Marco Carta a Villasmundo per la “Sagra Da Ginestredda”

Cultura · Sabato 19 settembre

Profumi, sapori della cucina siciliana e musica dal vivo: sabato 19 e domenica 20 settembre Villasmundo torna a riunirsi in occasione della Sagra da Ginestredda, uno degli appuntamenti del cartellone “Terrazza d’Estate – Sotto il

Sole degli Iblei”.

Per due serate il centro della frazione diventerà un luogo di incontro e convivialità, con una proposta gastronomica che mette al centro ricette, ingredienti e sapori della tradizione. Tra le specialità che sarà possibile degustare ci saranno la Ginistredda fritta, proposta con diversi ripieni, i cavateddi al sugo di maiale con carne e salsiccia, i crastuna con pomodoro e cipolla e “La Terrazza”, un piatto ricco che riunisce polpetta alla beccafico, polpetta di finocchietto selvatico, peperonata, olive, ricotta e miele, parmigiana e pane. Non mancheranno inoltre panini con porchetta, papacrò con cazzilli, panelle e patatine, insieme alle proposte dolci come zeppole farcite e cannoli siciliani.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ad accompagnare la parte gastronomica sarà un ricco programma di spettacoli, con due serate dedicate alla musica e all’intrattenimento.

Sabato 19 settembre, dalle 21, protagonisti The Beat Angels e Marco Carta, tra i volti più noti della musica pop italiana, vincitore di Amici e del Festival di Sanremo.

Domenica 20 settembre, dalle 21, spazio alla Fraita Show Band, con il suo repertorio coinvolgente e trascinante, e a Massimo Spata, comico e cabarettista siciliano noto anche al grande pubblico televisivo. Entrambi gli appuntamenti si terranno in Piazza Risorgimento a Villasmundo, per due serate all’insegna della musica, del divertimento e dello spettacolo.

La Sagra da Ginestredda diventa così un’occasione per raccontare il territorio attraverso ciò che più naturalmente crea condivisione: la tavola, le tradizioni e il piacere di stare insieme, accompagnati dalla musica e dall’intrattenimento.

Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villasmundo, spettacoli dalle 21, stand di cucina tipica per tutta la durata della Sagra ed eventi gratuiti. A Villasmundo un fine settimana tutto da gustare.